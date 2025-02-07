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Gündem
AA 07.02.2025 10:47

Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti

Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti

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