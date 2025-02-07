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AA
HABER GİRİŞ
07.02.2025 10:47
, 07.02.2025 10:49
SON GÜNCELLEME
07.02.2025 10:49
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Sahte Alkol
Ankara
Sahte İçki
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