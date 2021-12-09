Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 30 yabancı uyruklu zanlıdan 22'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı 30 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.
Emniyet güçleri, 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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