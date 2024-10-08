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Gündem
AA 08.10.2024 12:44

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine atık döküm cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hafriyat döküm alanı dışına atık attığı belirlenen iki belediyeye 1 milyon 299'ar bin lira ceza uyguladı.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine atık döküm cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki bir arazide denetim yaptı.

Denetimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından bölgeye eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atığı bırakıldığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine atık döküm cezası

Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı belirlendi.

İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine mevzuat uyarınca 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

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