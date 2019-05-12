Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne sadık kalmaya çağıran açıklamasına yazılı yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy şunları kaydetti;

"Türkiye, işkenceye ve kötü muameleye karşı Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Konseyinin bütün sözleşmelerine taraftır. Kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı her mekan, uluslararası mekanizmaların denetimine açıktır. 'İşkenceye karşı sıfır tolerans' politikası 2003 yılından bu yana titizlikle uygulanmaktadır.

Dolayısıyla ülkemiz her alanda olduğu gibi, işkence ile mücadele konusunda da uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmektedir.

Alman resmi ajansında yayınlanan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi ilgili BM Sözleşmesi'ne sadık kalmaya davet eden açıklamasının hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira açıklamaya konu şahsın iddiaları zamanında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Ülkemiz, tüm işkence ve kötü muamele iddialarını titizlikle soruşturmakta ve bu alandaki şeffaf tutumunu her vesileyle ortaya koymaktadır.

İşkence suçunda zamanaşımı da 2013’te kaldırılmıştır. Türkiye’yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmî makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz."

Kaynak: TRT Haber