Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2024 09:35

Ali Erbaş: Sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramların, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını bildirdi.

Ali Erbaş: Sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır
[Fotograf: AA]

Başkan Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

"Bizleri bir kez daha bu özel zamana eriştiren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun." ifadesini kullanan Erbaş, bayramların, aynı inancın mensuplarını bir araya getiren müşterek sevinç; ümmet bilincini tazeleyen, ibadet zevkini derunileştiren, kardeşlik ruhunu güçlendiren vahdet günleri olduğunu kaydetti.

Bayramların, sevilenlerle aynı sofrada buluşulan, aynı mabette divana durulan, aynı duygularla coşulan vuslat anları olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"En güzel duyguların hayatı kuşattığı bugünlerde müminler, Allah'a yakınlaşmanın önündeki engelleri kaldırma, iyilik ve güzellikleri çoğaltma azmiyle etraflarına ışık saçarlar. Acısı olanın acısını, yükü olanın yükünü, derdi olanın derdini hafifletme, gönülden gönüle köprüler kurma, sevinme kadar sevindirmenin gayreti içinde olurlar."

Erbaş, bayramların, dilleri, renkleri, ırkları ve coğrafyaları farklı ama kıbleleri, idealleri, hedefleri ve duaları bir olan Müslümanları kardeşliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya ve paylaşmaya davet ettiğine dikkati çekti.

"Müslümanlar olarak bizlere düşen, bu kötülük karşısında yılmadan mücadele etmek"

Kurban Bayramı'nın müminlerde teslimiyet, tevhit ve vahdet ekseninde güçlü bir bilinç ve büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Erbaş, kurban ibadetinin, insanlara sevilen şeyleri Allah yolunda feda edebilme iradesi kazandıran; onları iyiliğe, hayra ve takvaya ulaştıran; insanı kendine, Rabb'ine ve kardeşlerine yakınlaştıran bir yönü bulunduğunu vurguladı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bayramlar, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır. O zaman hüzünler azalacak ve gönüller sürur içinde muhabbetle dolacaktır. Bugün maalesef gönül coğrafyamızın pek çok yerinde kardeşlerimiz zulüm, haksızlık ve katliamların gölgesinde bir bayram geçiriyor. Gazze ve Kudüs'te yaşanan tarihin en büyük insanlık dramı, yüreklerimizi dağlıyor. Hiçbir değer tanımayan, hiçbir bir inanca saygısı olmayan azgın bir azınlık tarafından Filistin topraklarında aylardır soykırım yapılıyor. Ahlakı, vicdanı ve uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş siyonistler; kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden mazlumları hunharca katlediyor. Böyle bir vasatta Müslümanlar olarak bizlere düşen, bu örgütlü kötülük karşısında yılmadan, yorulmadan direnmek, mücadele etmektir. Maddi ve manevi yardımlarımızla kardeşlerimize destek olmak, Kudüs ve Gazze özgür oluncaya kadar azim ve sabırla çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın insanlığın barış, güven ve huzuruna vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

ETİKETLER
Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Singapur'daki petrol sızıntısı sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
10:49
Avrupa'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu
10:43
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
10:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
10:43
Çanakkale'de yüzyıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
09:24
Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Dünyada bayram namazı
Dünyada bayram namazı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ