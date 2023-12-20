Akşener: Partimize kurumsal operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanı

İyi Parti'de 'İstanbul krizi' büyüyor. CHP ve İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'da "Arka kapı diplomasisi yürüttüğü iddialarına Genel Başkan Meral Akşener sert karşılık verdi.

Tartışmaları bir siyasi partinin iç işlerine karışmak olarak niteleyen Akşener, "Şu an itibarıyla bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım, buyursunlar." dedi.

"Hiçbirinden haberim yok"

Akşener, "Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış. Benim bilgim yok. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama onlar CHP'den aday olacakmış. Hiçbirinden haberim yok" ifadelerini kullandı.

"İkisi de korktu, kabul etmedi"

Cumhurbaşkanı seçimi öncesi muhalefetteki 6'lı masa krizini hatırlatan Akşener, isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

"Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan… Saraçhane'ye ikinci kere gittim, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler"

"Herkes aranıp 'ayrılın' deniyor, niçin?"

Eleştiri oklarını CHP'ye de yönelten Akşener, "Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Meğer biz onların müstemlekesi olmuşuz kafalarında. Öyle bir dünya yok. Tahammül etmişler bize, işlerine geldiği için tahammül etmişler. Şimdi yine zorlayarak dediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Ne Cumhuriyet umurlarında ne Atatürk umurlarında. Anlaşıldı ki bir el devreye girmiş durumda. İlçe başkanlarımız aranıyor, belediye meclis üyelerimiz aranıyor. Herkesler aranıyor 'ayrılın' deniyor. Niçin? GİK'in aldığı o kararın ortadan kaldırılması için" diye konuştu.

"Her yerde tek başına giriyoruz"

İyi Parti'nin yerel seçime ittifaksız girme kararı partide istifaları beraberinde getirmişti.

Akşener, "Bir el devreye girdi" diyerek istifaları değerlendirdi, bir kez daha seçimlere tek başına girdiklerinin altını çizdi.

"Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz, İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz ve bunun sonuçların olumlusu sizindir. Başarısızlık olduğu takdirde benimdir, o sorumluluğu yerine getireceğim. Sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Tamam bu bir savaş ilanıysa benimdir, kabulümdür canla baş üstüne."

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e tepki

Akşener'in açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi.

Akşener'in açıklamalarına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise Akşener'i yalanladı.

Akşener'in "savaş" kelimesinin çok ağır kaçtığını, korkaklıkla suçlanmanın zoruna gittiğini ifade etti.