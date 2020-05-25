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Akar: 1 Ocak'tan bu yana 1458 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak’tan itibaren bugüne kadar Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Akar açıklamalarına şöyle devam etti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir.
Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika msb bakan akar operasyonlar bayram mesajıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:57
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