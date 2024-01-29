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Gündem
TRT Haber 29.01.2024 16:18

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda yarın kamuoyuyla paylaşacak.

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak
[Fotograf: AA]

AK Parti'de yerel seçim mesaisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, ilçe adaylarının belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda Erdoğan, genel başkan yardımcıları ile seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen üst kurul toplantısına başkanlık yapıyor. Toplantıya, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katılıyor. Toplantının gündeminde ilçe adaylarına ilişkin süreç yer alıyor. AK Parti'de şubat ayının ilk haftasında tüm adayların netleşmesi planlanıyor.

Yerel seçim beyannamesi 8 başlıktan oluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarın düzenlenecek seçim beyannamesi tanıtım toplantısıyla ilgili son hazırlıkların sunulması da bekleniyor. Sekiz başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'gerçek belediyecilik' olacak.

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim 2024
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