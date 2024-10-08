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Gündem
AA 08.10.2024 14:57

AK Parti'nin "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak.

AK Parti'nin "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.

Çalıştay sonrası rapor hazırlanacak

Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."

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