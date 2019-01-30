AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

AK Parti’nin ön kampanya sloganının “Tavazu, Samimiyet ve Gayret ile Önce Millet, Önce Memleket olduğunu ifade eden Ünal, seçim kampanyasında kullanacakları sloganın, “Memleket İşi, Gönül İşi” olacağını açıkladı.

Ünal şunları söyledi:

“Manifestomuzun özeti 11 madde. 11 maddede özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak. Aslında gönül belediyeciliği dediği Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul’da bir şeyin değişmesi ile Türkiye'de her şeyin değişmesinin hikayesi aslında.”

Kaynak: TRT Haber