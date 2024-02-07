AK Parti'nin Şanlıurfa adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İşte adaylar:

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR - ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

Mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. 2004'te AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yıllarında ise AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Avukat.

2014-2018 yıllarında Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

67 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

AKÇAKALE: ABDULHAKİM AYHAN

2009-2019 yıllarında iki dönem Akçakale Belediye Başkanlığı yaptı.

Eczacı. 50 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

BİRECİK: MAHMUT MİRKELAM

1999-2004 yıllarında Birecik Belediye Başkanlığı yaptı. 2019'da AK Parti’den Birecik Belediye Başkanı seçildi.

Gazi Üniversitesi Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu.

64 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

BOZOVA: SUPHİ AKSOY

Mevcut Bozova Belediye Başkanı. 2019'da AK Parti'den Bozova Belediye Başkanı olarak seçildi.

52 yaşında, evli ve 4 çocuk babası.

CEYLANPINAR: SEYİTHAN ATİLLA

2019'da İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukat.

35 yaşında, evli ve 1 çocuk babası.

EYYÜBİYE: MEHMET KUŞ

2014'te AK Parti'den Eyyübiye Belediye Başkanı seçildi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu.

47 yaşında, evli ve 4 çocuk babası.

HALFETİ: ŞEREF ALBAYRAK

2013'te Denizli Çameli Kaymakamlığına atandı. 2016'da Halfeti Kaymakamı olarak görev yaptı.

Aralık 2016'da Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. 2019'da AK Parti'den Halfeti Belediye Başkanı seçildi. 39 yaşında, evli ve bir çocuk babası.

HALİLİYE: MEHMET CANPOLAT

2019'da AK Parti'den Haliliye Belediye Başkanı seçildi. Veteriner hekim.

45 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

HARRAN: MAHMUT ÖZYAVUZ (MHP)

2019'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden Harran Belediye Başkanı seçildi.

38 yaşında, evli ve 4 çocuk babası.

HİLVAN: ASLAN ALİ BAYIK

2009'da Hilvan Belediye Başkanı seçildi. 2010 yılında AK Parti'ye katıldı. 3 dönemdir Hilvan Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

63 yaşında, evli ve 6 çocuk babası.

KARAKÖPRÜ: METİN BAYDİLLİ

2010-2011 yıllarında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptı. 2011-2014 yıllarında AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014'te belediye meclis üyesi seçildi. 15 Eylül 2015 itibarıyla Karaköprü Belediye Başkanı olarak görev yapmakta.

39 yaşında, evli ve iki çocuk babası.

SİVEREK: ALİ MURAT BUCAK

2019'da Demokrat Parti'den Siverek Belediye Başkanı seçildi. 53 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

SURUÇ: MUSTAFA YÜKSEL

İlçedeki çeşitli derneklerde görev yaptı. Eczacı. 50 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

VİRANŞEHİR: SALİH EKİNCİ

2019'da AK Parti'den Viranşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Viranşehir Ziraat Mühendisleri Odası kurucu üyesi.

42 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.