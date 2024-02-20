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Gündem
TRT Haber 20.02.2024 05:44

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Meclis üyesi aday listeleri hazır

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir ve illerde belediye başkan adayları belirlendi. Belediye meclis üyeliği için aday belirleme sürecinde de sona gelindi. Onaylama komisyonlarının son şekli verdiği listeler bugün seçim kurullarına teslim edilecek.

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Meclis üyesi aday listeleri hazır

AK Parti il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını belirledi.

Belediye meclis üyeliği listeleri de hazır. Listeler, bugün seçim kurullarına teslim edilecek.

İl teşkilatları listeleri tamamladı

AK Parti il teşkilatlarına ‘liste talimatı’ gönderdi. Meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri listelerini il yürütme kurullarına iletti.

İl başkanları, bulundukları illerin meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı.

İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi’nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi.

Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi

Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı.

Heyetler isimleri belli kriterler çerçevesinde listeledi. Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi.

Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına da özen gösterildi.

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