Hafif Yağmurlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.01.2024 10:42

AK Parti'de yerel seçim görüşmeleri

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri devam ediyor. AK Parti heyeti, bugün Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ile ayrı ayrı görüşecek.

AK Parti'de yerel seçim görüşmeleri

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 

Parti genel merkezindeki ilk görüşme, Demokratik Sol Parti heyetiyle olacak. AK Parti ve DSP heyetlerinin görüşmesi saat 20.00'de başlayacak.

Büyük Birlik Partisi heyeti ile görüşme de genel merkezde gerçekleşecek.

Saat 21.30'da başlayacak bu görüşmede de yerel seçimde iş birliği değerlendirmesi yapılacak.

Her iki partiyle son görüşme, 5 Ocak'ta yine AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Perşembe günü adaylar tanıtılacak

AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek.

Toplantı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

ETİKETLER
AK Parti Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Yerel seçimde adaylık başvuru süreci belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
10:44
İsrail güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
10:43
Avustralya'da kamusal alanda 'Nazi selamı' veren kişi hapis cezasıyla karşı karşıya
10:41
Kuzey Kore lideri, Güney'in yeni anayasada "değişmez baş düşman" olarak tanımlanmasını istedi
10:36
Yerel seçimde adaylık başvuru süreci belli oldu
11:01
ANKA’nın haberleşmesinde başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
FOTO FOKUS
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ