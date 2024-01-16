AK Parti'de yerel seçim görüşmeleri

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Parti genel merkezindeki ilk görüşme, Demokratik Sol Parti heyetiyle olacak. AK Parti ve DSP heyetlerinin görüşmesi saat 20.00'de başlayacak.

Büyük Birlik Partisi heyeti ile görüşme de genel merkezde gerçekleşecek.

Saat 21.30'da başlayacak bu görüşmede de yerel seçimde iş birliği değerlendirmesi yapılacak.

Her iki partiyle son görüşme, 5 Ocak'ta yine AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Perşembe günü adaylar tanıtılacak

AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek.

Toplantı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.