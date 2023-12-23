AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.