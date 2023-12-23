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Gündem
AA 23.12.2023 01:32

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.

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