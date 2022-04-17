Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanların üzerine ateş açılmasına tepki gösterdi. Çelik, "Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Çelik, Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti. "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.
Ömer Çelik, "Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Ömer Çelik Kanada İslam Düşmanlığı
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