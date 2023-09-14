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TRT Haber 14.09.2023 20:02

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faik Öztrak'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Sözcüsü Öztrak'ın dış politikaya yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faik Öztrak'a tepki
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuştuğunu söyledi.

Çelik, "Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüz yıl sürer. Türkiye’nin kurucu partisi ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışarıdan bitirme sınavlarına almıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Ömer Çelik
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