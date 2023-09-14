AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faik Öztrak'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuştuğunu söyledi.

Çelik, "Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüz yıl sürer. Türkiye’nin kurucu partisi ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışarıdan bitirme sınavlarına almıyoruz" açıklamasını yaptı.