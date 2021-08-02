AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının emrinde. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye'mizin çeşitli yerlerindeki yangınları izliyoruz. Arkadaşlarımız mücadele ediyorlar, kulağımız her yerde.

"Yapılması gereken, arkadaşlarımıza vereceğimiz en büyük destek çok sayıda yalan haber yayılıyor. Ekipler buralarda bu mücadeleyi verirken, siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa milletimizin emrinde.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor. https://t.co/34OS0g6PR3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"Yalan haberleri yaymak ayıp oluyor. Bu mücadele yeşil vatanı korumak, insanları korumak, doğayı korumak için sürdürülüyor.

Bu yalan haberler, yangın ateşini söndürmek için canlarını hiçe sayan arkadaşlarımızın moralini bozmaktan başka birşeye yaramaz.

Buradaki arkadaşlar günlerce uyumadılar. Tutup da onalrın mücadelesi sürerken yalan haber yaymak doğru değil. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz.

Bu alanların inşaata açılması söz konusu değil. Hepimizin yapması gereken mücadeleye destek vermektir."