AK Parti Sözcüsü Çelik: Temyiz dilekçesine avukatlar ekleme yapmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Danıştay’a verdiği “Öğrenci Andı” temyiz dilekçesine değinen Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirdiği bölümün AK Parti’nin görüşünü yansıtmadığını söyledi.

Çelik, “Sayın bakanımızın başkanlığında oluşturulan görüşe aykırı olarak bu konu ile ilgili avukatların kendi tasarrufları ile koyduğu bir bölümdür orası. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da hiçbir şekilde kontrol etmiyor. Netice olarak bu avukatlarla ilişik kesilmiştir, bu bürokratlar da görevden alınmıştır.” dedi.

"Avrupa Ordusu büyük bir ayrışmadır"

Avrupa Ordusu tartışmalarına da değinen Çelik, bu konunun bundan sonra çok tartışılacağını söyledi. Bunun çok büyük bir ayrışma olduğunu ifade eden Çelik şunları söyledi:

“Beş yıl, üç yıl evvel düşünülemeyecek bir şeydir. Açık bir şekilde 'Transatlantik İttifak'ta bir çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. İster NATO ister Avrupa Ordusu olsun, Balkanların güvenliği, Ortadoğu bölgesi, Kafkas bölgesi birlikte düşünüldüğünde Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil. Türkiye'nin içinde yer almadığı bir güvenlik konseptinin hayata geçmesi mümkün değil.”

Hakkari üs bölgesindeki patlama

Sözcü Çelik, Hakkari üs bölgesindeki patlama ile ilgili raporun tamamlanmak üzere olduğunu, Milli Savunma Bakanının bugün ya da yarın açıklanacağını söylediğini ifade etti.

[Hakkari'deki mühimmat kazası] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Raporun bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Ayrıntıları şeffaf bir şekilde paylaşılacak. pic.twitter.com/7z9KfideJH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Kasım 2018

“Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz”

Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili konuşan Çelik, “Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Tartışmaları doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen gayretli, başarılı bir ilim adamıdır.” dedi.

"Üst düzey emri kim vermiştir?"

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Çelik, “Bu, üst düzey bir emir vermeden gerçekleştirilemez. Tüm dünyanın aradığı cevap budur; üst düzey emri kim vermiştir? Katiller belli, gelin yargılamayı Türkiye'de yapalım.” dedi.

[Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katiller belli, gelin yargılamayı Türkiye'de yapalım.https://t.co/7tOfIh3L8j pic.twitter.com/U8LVYaYO6E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Kasım 2018

Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini açık ve net bir şekilde kınadıklarını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fransız Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımıza dönük ifadelerini kınıyoruz.https://t.co/7tOfIh3L8j pic.twitter.com/WWrHyOpbtn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Kasım 2018

Libya Konferansı

Türkiye'nin Libya Konferansı'ndan çekilmesini değerlendiren Çelik, "Heyetimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni doğru, güçlü bir şekilde temsil ederek bu muameleyi kabul etmeyeceğini söyleyerek, Cumhurbaşkanımızla da istişare halinde bu konferanstan çekilmiştir.Türkiye'nin olmadığı bir masada Libya'yla ilgili, tüm Libya'yı kucaklayacak bir siyasi çözüme ulaşılması mümkün değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin olmadığı bir masada Libya'yla ilgili, tüm Libya'yı kucaklayacak bir siyasi çözüme ulaşılması mümkün değildirhttps://t.co/7tOfIh3L8j pic.twitter.com/vEWbPB0XaD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Kasım 2018

"Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir"

Çelik, "Cumhur İttifakı ayaktadır, Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir. Diğer partilerin çeşitli konulardaki arayışlarını da izliyoruz." dedi.

“CHP’nin yazılım güncellemesine ihtiyacı var”

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ‘Türkçe ezan’ açıklamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilmesini değerlendiren Çelik, “Ezanımıza karşı bu saygısızlığı yapan kişinin disiplin kuruluna sevk edilmesi iyidir ama CHP'nin bunun ötesinde daha geniş bir yazılım güncellemesine ihtiyacı var.” diye konuştu.

Kaynak: AA / TRT Haber