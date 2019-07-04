AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantının bir AK Parti geleneği olduğunu belirten Çelik, şimdi de ilk toplantının bugün başlamış olduğunu söyledi.

"BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir"

BM’nin YPG/PKK ile imzaladı eylem planına da değinen Çelik, "Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur. Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili. BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir." dedi.

Kaynak: AA