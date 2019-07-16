AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da 10 Türk denizcinin kaçırılmasına ilişkin, "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir" diye konuştu.

Çelik, "CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıyor" dedi.

'Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir nokta'

AK Parti Sözcüsü Çelik, (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır" dedi.

'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek'

Çelik, "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) 'Fatih' gemimiz, 'Yavuz' gemimiz görev yapmaya devam edecek. Orada kıta sahanlığımız içerisindeki egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA