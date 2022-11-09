Vatandaşa dokunacak somut hedefler, 2023 seçimlerinin ardından başlatılacak projeler, Türkiye Yüzyılı vurgusu…

Başlıklar belirleniyor, metin yazılıyor; AK Parti seçim beyannamesi hazırlığında.

Türkiye Yüzyılı konsepti çerçevesinde hazırlanan "seçim vizyon belgesi”nin ardından AK Parti’de gözler seçim beyannamesine çevrildi.

Beyannamede ekonomi, eğitim, savunma başlıkları da olacak

Beyannamede hangi başlıkların yer alacağı merak ediliyor.

AK Parti kaynakları vatandaşa dokunacak somut hedeflerin yer alacağını belirtti. Bu hedeflerin başında ekonomi geliyor. Küresel krizin etkilerini silecek projeler hayata geçirilecek. Beyannamede, projelere yönelik ipuçları yer alacak.

Ekonominin yanı sıra insan hakları, dijital teknoloji, eğitim, savunma ve tarım, beyannamede parantez açılacak başlıklardan birkaçı. Her başlık detaylandırılarak metne eklenecek. Planlanan projeler ayrı ayrı listelenecek.

Parti teşkilatı raporları beyanname için yol gösterici olacak

AK Parti, beyanname metninin yazımında teşkilatların illerde yaptığı çalışmalardan da yararlanacak. Yaz dönemi hazırlanan raporlarda vatandaşların ihtiyaç ve talepleri not edilmişti. Raporlar yazılmıştı. Bu çalışmalar beyanname için yol gösterici olacak.

Beyannameyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.