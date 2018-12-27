Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.
Kaynak: AA