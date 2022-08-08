Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının bölgeye yansımalarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmenin detayları da görüşülecek.

2023 hazırlıkları ele alınacak

İç gelişmeler kapsamında seçim hazırlıkları değerlendirilecek.

AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

Ekonomide atılacak yeni adımlar, iptal edilen kamu personel seçme sınavına ilişkin yürütülen inceleme de değerlendirilecek.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.