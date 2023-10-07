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Gündem
TRT Haber 07.10.2023 10:05

AK Parti döneminde demokrasi ve insan hakları alanında birçok reform yapıldı

Türkiye'de AK Parti döneminde birçok demokrasi hamlesine imza atıldı. Özgürlük ve insan haklarının genişletilmesinde önemli mesafeler katedilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sayısız reform yapıldı.

Türkiye'nin her alanda ilerlemesi için sayısız adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik anlarda önemli kararların altına imza attı. Bu adımlar, Türkiye tarihinde her defasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

AK Parti iktidarında adalette, siyasette, eğitimde çok önemli reformlar yapıldı. Birçok alanda hak ve özgürlükler hem korundu hem de genişletildi. Demokrasi ve insan hakları odaklı pek çok reform hayata geçirildi.

Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde kaldırıldı

İkna odaları, üniversitelerde ve kamu kurumlarında yaşanan mağduriyetler... Tüm bunlar kuşkusuz çözüm bekleyen en önemli sorunlardandı. Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde kaldırıldı.

Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtüsü sebebiyle kızlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Devlet kurumlarına ve okullara kılık kıyafet serbestisi geldi. Çağ dışı yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları verildi.

Etnik kimliklere dönük politikalarda iyileştirmelere gidildi. Alevi ve Bektaşiler ile Roman vatandaşlara yönelik birçok düzenleme gerçekleştirildi. Gayrimüslimler ve azınlıklar da unutulmadı.

İnancından dolayı dışlanan Müslüman'ın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşrebinden dolayı baskı gören alevinin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hristiyan ve Yahudi'nin mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TRT Kürdi yayın hayatına başladı

Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimin ve kültürel faaliyetlerin önü açıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi kanalı yayın hayatına başladı. 

Katsayı farkı uygulaması kaldırıldı

Reformlardan biri de eğitim alanında yapıldı. 28 Şubat post-modern darbesinin ürünü olan üniversite sınavlarında katsayı farkı uygulaması kaldırıldı.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere, güvenlikten kamu hizmetlerine kadar her alanda ihmalleri gidermenin, geçmişin hatalarını tek tek düzeltmenin gayretinde olduk.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi

Yargı alanında hukukun üstünlüğü ilkesi ön plana alındı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Enes Özmen

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