Yanık, kentteki bir otelde şehit aileleri için düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, huzur ve güven içinde iftar yapılabiliyor ise bu vatan için canını ortaya koyan şehit ve gaziler sayesinde olduğunu söyledi.

Şehit ve gazilere layık olmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Yanık, "Bizler de onlara layık olabilmek için bu topraklarda yaşayanlar olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacak, bu vatan için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getireceğiz. Her birimiz bu emanete, bu ülkeyi güçlendirerek, kalkındırarak, dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline getirerek sahip çıkacağız." dedi.

Yanık, son 20 yıl içinde AK Parti hükümetleri ile Türkiye'nin büyük bir kalkınma ve gelişme sürecine girdiğini dile getirdi.

Türkiye bugün bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun kuran bir ülke olmuştur"

Birlik beraberliği pekiştiren yatırım politikalarıyla batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye'nin çehresinin değiştiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Ülkemiz açısından bu süreçlerdeki en büyük şans, milletin içinden çıkan, milletimizin değerleriyle barışık güçlü bir lidere sahip olmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik ve sağlam duruşu, milletimizin güçlü desteğiyle Türkiye'yi istikrara kavuşturmakla kalmadı aynı zamanda bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü bir ülke konumuna getirdi. Türkiye bugün, hakim güçlerin senaryolarında bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun bozan, bundan öteye oyun kuran bir ülke olmuştur. Suriye'de, Akdeniz'de, Ukrayna-Rusya savaşındaki politik duruşunda olduğu gibi Türkiye'nin bu dirayetini ve vizyoner gücünü bütün dünya görmektedir."

Yanık, şehit yakınları ve gaziler için hizmetleri en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Şehitlere istihdam haklarında kapsam genişletildi

AK Parti iktidarları olarak bu süreçte şehit yakınlarına ve gazilere sağlanan pek çok yeni hak olduğunu bildiren Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstihdam haklarının sayısını 1'den 2'ye çıkararak ve kapsamını genişleterek bu yönde önemli bir adım attık. Şehitlerimizin anne babalarına şartsız aylık bağlanması, terör mağduru vatandaşlara sağladığımız aylık hakkı, şehit yakınlarına araç alımlarında ÖTV muafiyeti, faizsiz konut kredisi, çocuklarımız için özel eğitim desteği bunlardan bazıları. Bizler sizlere her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sizler de şehitlerimize layık olarak onların emanetlerini ve şehit yakını ve gazi olmanın vakarını sonuna kadar korudunuz, koruyacaksınız bundan hiç şüphemiz yok."

Programın sonunda Bakan Yanık, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.