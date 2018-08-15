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ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik." dedi.

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ABDnin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da bir araya geldi. 

Pekcan burada gündeme dair açıklamalarda bulundu:

"ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik."

"ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz."

"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır."

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