ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, sivil kaybını en aza indirecek planları uygulamalı

Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'ye insani yardımın önemli ölçüde artması için yardımlarımız oldu ancak bu hala yeterli değil.

İsrail savaş yasalarına uygun olarak davranmalıdır. İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyoruz, İsrail’in kendini nasıl savunduğu da önemli. İsrail kendisini savunurken uluslararası insani hukuka ve savaş hukukuna uygun davranmalı.

"Kritik altyapıya hasar vermemeye dikkat edilmeli"

Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililere söyledim. İsrail operasyonuna devam etmeden önce Filistin sivil kaybını en aza indirecek insani ve sivil koruma planlarını uygulamalı. Gazze’nin güneyi ve orta kesiminde sivillerin ateşten uzak güvende olabilecekleri yerleri belirlemeli ve hastane, su tesisleri ve enerji tesisleri gibi hayati açıdan kritik altpaya hasar vermemeye dikkat edilmelidir.

Gazze’nin kuzeyinde gördüğümüz büyüklükte sivil ölümü ve yerlerinden edilmesinin güneyde tekrar etmemesi konusunda ABD’nin görüşünü ilettim. Netanyahu’ya bu konuda gösterilecek irade kadar sonuç almanın da önemli olduğunu söyledim.