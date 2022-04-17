Köprüler, barajlar, yollar gibi büyük kalkınma projelerine imza attı. 80 rejiminin siyaset üstündeki etkisini kırmaya çalıştı. 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında anılıyor.

1927 yılında Malatya'da doğan Turgut Özal, 1950'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. 80 darbesinin ardından sivil siyaset için ilk harekete geçen isimlerden biriydi.

'Orta direk' teması ile devletin zirvesine doğru adım adım ilerledi. Kararlı ve inatçıydı. Hür teşebbüs diyerek girdiği 1983 seçimlerinde, kurduğu Anavatan Partisi zafer kazandı.

12 Eylül Darbesi'nden sonra seçimle gelen ilk başbakan oldu

Turgut Özal, 1987'deki seçimden de sandıktan birinci çıktı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra seçimle iş başına gelen ilk başbakan oldu. Hayata geçirilen bir çok proje ile Türkiye'nin kalkınma hareketini başlattı. Yatırım hamlelerine devam etti.

Attığı her adımda eşi Semra Özal da yanında yer aldı. Anavatan Partisi'nin 1988'deki kongresinde uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü.

Özal'ın siyasi yolculuğunda bir sonraki basamak Cumhurbaşkanlığı makamıydı.

1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı seçildi. 27 Mayıs darbesinden sonra Cumhurbaşkanı seçilen ilk sivil oldu.

Turgut Özal, görev süresinin dördüncü yılında 65 yaşında hayatını kaybetti.

Sıra dışı ve renkli kişiliği ile iz bıraktı.