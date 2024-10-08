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TRT Haber 08.10.2024 08:08

81 ilde operasyon: Bir ayda 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilde jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

81 ilde son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82' si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 

 

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet araç ele geçirildi.  

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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