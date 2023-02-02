Kamu işçisine zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Sendikalar çalışma halinde.

Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak ortak bir taslak metin için Hak-İş ile görüşmelerini sürdürüyor.

Türk-İş talepleri neticelendirmek için toplandı

Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için toplandı.

Toplantıda 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı ve beklentiler masada olacak.

Görüşmeler 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor.

Kamu işçilerine zam talebi haftaya bakanlığa sunulacak

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 2021'de imzalanan protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresinin ocak ayında sona erdiğini belirtti. Geri kalanının ise mart ayında biteceğini açıkladı.

Beklentilerin ve zam oranı taleplerinin gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacağını söyledi.

Türk-İş'in bu hafta bitmeden mali ve sosyal hakları içeren talepleri netleştirmesi öngörülüyor.

Memurların sözleşmesini de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.