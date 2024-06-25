7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."