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Gündem
TRT Haber 25.06.2024 13:28

7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

ETİKETLER
Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Pençe Operasyonları Fırat Kalkanı Harekatı
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