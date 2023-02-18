6'lı masayı oluşturan muhalefet liderleri, "deprem" gündemiyle Saadet Partisi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarihimizin en büyük acılarından birini yaşıyoruz. Büyük bir fedakarlıkla çalışan sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza ve uluslararası dayanışma gösterenlere minnettarız" denildi.

Yaşanan felaketten ders çıkarmak ve şehirleri ortak akılla yeniden inşa etmek gerektiği vurgulandı.

Ortak komisyon kurulacak

Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına dair kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler için 6'lı masa çerçevesinde, ortak komisyon kurulacağı belirtildi.

Millet İttifakı'nın ertelenen toplantısının da Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart'ta yapılacağı açıklandı.