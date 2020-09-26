Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
689 kişi zorunlu izolasyonda tutuluyor
İçişleri Bakanlığı: Bugün itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 13:53
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