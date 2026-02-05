600 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu

Sarp Gümrük Kapısı'ndan sahte emeklilik belgesi ibraz edilmek suretiyle yurda giriş işlemleri tamamlanan söz konusu araçlarla ilgili 18 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

Bu süreçteki araştırmalar sonucunda, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce ortak gerçekleştirilen operasyonda, bahse konu araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlüğe karıştıkları iddia edilen 18'i kamu görevlisi 22 şüpheli "rüşvet" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde ele geçirilen 65 aracın piyasa değerinin 600 milyon lira olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, Gümrükler Muhafaza teşkilatı, ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının korunması hedefiyle kaçakçılıkla mücadelesini tavizsiz sürdürüyor.