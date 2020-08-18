FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarıyla koordineli olarak yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda tamamı astsubay rütbesinde 37’si muvazzaf olmak üzere toplam 54 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Taylan Yıldırım aktardı.https://t.co/rBVJFradAf pic.twitter.com/Aw03cgJTin — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2020

İzmir merkezli 40 ilde başlatılan operasyonda, şu ana kadar 30'u muvazzaf, 11'i ihraç olmuş toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.