4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi

4. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
Dört Bakan toplantı sonrası açıklama yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;
-Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını AB'den almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz,
-AB ile sonuç alacağımız konulara odaklanacağız,
-AB'den çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz,
-AB'den terörle mücadelede daha fazla destek istiyoruz,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;
- Reformların uygulanması için önemli kararlar aldık,
- Önümüzdeki dönem yargıya güvenin artacağı bir dönem olacak,
-Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;
- Ekonomiyi hedefe alan açıklamalarla ABD ile gerilim arttı,
- Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden birisidir,
- Siyasi saiklere yapılan saldırılara AB'den olumlu açıklamalarla yeni bir süreç başladı,
- 2019 enflasyonla mücadelede güçlü bir yıl olacak,
- 60 milyar tl'den fazla borç yapılandırıldı.
- Önümüzdeki hafta İngiltere ziyaretim olacak. Sonrasında Almanya'ya gideceğim.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;
- Toplantı Türkiye'nin reform iradesini ortaya koymaktadır,
- Türkiye 18 Mart mutabakatına çok net sadık kalmıştır.