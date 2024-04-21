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TRT Haber 21.04.2024 13:04

4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen “Bozdoğan-27” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’ olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

“Bozdoğan-27” adı verilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. 

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya DEAŞ Terör Örgütü İstanbul
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