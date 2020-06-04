HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından terfilerle ilgili açıklama yaptı.

HSK 2. Dairesi; 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin olarak, 4809 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır. Genel veriler kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. pic.twitter.com/INJyTN8KsS — Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) June 4, 2020

Yılmaz, nisan ayına ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısının terfi işlemlerinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"4809 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır. Genel veriler kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."