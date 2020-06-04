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4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısına terfi
Nisan döneminde 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmaları tamamlandı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından terfilerle ilgili açıklama yaptı.
HSK 2. Dairesi; 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin olarak, 4809 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır. Genel veriler kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. pic.twitter.com/INJyTN8KsS— Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) June 4, 2020
Yılmaz, nisan ayına ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısının terfi işlemlerinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi:
"4809 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır. Genel veriler kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:28
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