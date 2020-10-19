İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını duyurdu.

Yazılı açıklamada, karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı ise 20 bin 232 olarak açıklandı.

70 ildeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdiği kaydedildi.