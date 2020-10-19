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34 yerleşim yerinde 20 bin 232 kişiye karantina uygulanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı 19 ildeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahallede 20 bin 232 kişiye karantina tedbiri uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını duyurdu.
Yazılı açıklamada, karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı ise 20 bin 232 olarak açıklandı.
70 ildeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdiği kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:09
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