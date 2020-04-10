İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

"Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van."

Bu illerde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.