Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 üniversiteye rektör atandı
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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