Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline ve yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verilen 9 ildeki bazı ilçe, belde, mahalle ve köylerde yenileme seçimleri yapıldı.

Oy verme işlemi tüm yerlerde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde yenileme seçimi gerçekleştirildi.

Cezaevi sandıkları hariç 21 bin 810 seçmenin bulunduğu Honaz'da 76, 5 bin 219 seçmenin bulunduğu Yusufeli'de 20, 6 bin 396 seçmenin bulunduğu Keskin'de ise 24 sandık kuruldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimleri de tamamlandı. Beldede 205 seçmen için 7 sandık hazırlandı.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

Muhtarlık seçimleri

Beş ildeki bazı muhtarlık seçimleri de yenilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar muhtar seçmek için sandık başına gitti. Derebaşı Mahallesi'ndeki 378 seçmen için 2, Bozyurt Mahallesi'ndeki bin 410 seçmen için 5 sandık kuruldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde, yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri tamamlandı. Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin muhtarlık için yarıştığı seçimde Hacı Seyyit Taşan İlkokulunda toplam bin 980 seçmen için 6 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Hacıhasanlar köyündeki muhtarlık seçimi yenilendi. Seçimde Kazım Karakuş, Zekai Karakuş, Fikret Karakuş ve Hasan Karasaban yarıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'ndeki yenilenen muhtarlık seçiminde Rasim Kösemen ve Yalçın Kösemen yarıştı. Muhtarlık seçiminde 68 oy kullanıldı.

Sivas'ta da 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat Susuz'un sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilen Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki seçimde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ aday oldu. 4 Eylül Ortaokulunda 2 bin 175 seçmen için 7 sandık kuruldu.

Sivas'ın ilçelerden Divriği'de Kale ve Kültür, Suşehri'nde Yeni, Gürün'de Hacılar mahalleleri, merkeze bağlı Gümüşdere ve Kumyurt ile Hafik'in Bayramtepe köylerinde muhtarlık; Akyurt, Akpınar, Yıldızeli'nin Danişment, Akıncılar'ın Abdurrahman, Divriği'nin Kaledibi ve Gözecik, Suşehri'nin Balkara köylerinde de aza seçimleri yeniden yapıldı.

Yayın yasağı saati öne çekildi

Bu arada, oyların sayım işlemi sürerken YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı saatini 21.00'den 18.30'a çekti.

Keskin ilçesinde AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İyi Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İyi Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu 1800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

Yusufeli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Aytekin kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart seçimlerinin iptaline karar verilen Yusufeli'nde gerçekleştirilen yenileme seçimlerinde, 20 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 2 bin 446'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy aldı.

Parti binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler kazdırmış Eyüp Aytekin'in kazandığını belirterek, "Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı." ifadesini kullandı.

Balta, Yusufeli'nin AK Parti'nin bayrağını Türkiye'de daima en yüksekte taşımış bir ilçe olduğunu söyleyerek, "31 Mart'ta Yusufelililer şaka yaptı, CHP'liler de bunu gerçek zannetti. AK Parti seçimleri almış bulunmaktadır. Ben sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Seçim sürecinin demokratik bir anlayış içinde geçmesini sağlayan ilçe halkına teşekkür eden Balta, "Yine seçimlerin yenilenme kararı sonrası adaylığını çekerek AK Parti'ye destek veren MHP adayı ve teşkilatına da gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Eyüp Aytekin ise demokrasinin kaybedeninin olmayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hakikaten uzun bir seçim süreci geçirdik. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı'yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. Ben bu vesileyle emeği geçen bütün hemşehrilerime, Cumhur İttifakı'nın iki değerli teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum."

Parti binasının önünde toplanan vatandaşlar, Aytekin'i tebrik etti.

Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazını görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.

Denizli Honaz'da yenilenen seçimi CHP kazandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yüksek Kepenek kazandı.

Kesmetepe beldesinde seçimi DSP kazandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Beldede okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı.

Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı.

Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.

9 Nisan'da Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimlerin iptal olduğu bildirilmişti.

31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı. DSP Kesmetepe beldesi belediye başkan adayı Ali Yılmaz, 1081 No'lu sandıkta mükerrer oy kullanıldığının tutanakla tespit edildiği, diğer adayların oylarının eşit olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İlçe Seçim Kurulunun ret kararının ardından Yılmaz, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın da reddedilmesiyle seçimlerin iptali için YSK'ye itiraz etmişti.

YSK, İl Seçim Kurulunun kararını kaldırarak seçimin iptaline ve Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA