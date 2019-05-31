Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi yayımlandı.

HSK 1. Dairesi tarafından hazırlanan Adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bu hakim ve savcılardan 3 bin 358'i adli, 364’ü idari yargıda görevli.

20 ilin başsavcısı değişti

Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi

5 bölge adliye mahkemesinin de başsavcıları değişti.

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber