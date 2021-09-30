Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
29 bin 104 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 32 bin 119 kişi iyileşti, 216 kişi hayatını kaybetti. Denizli, iki doz aşılamada yüzde 75'e ulaşarak maviye döndü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." dedi.
Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/yHCOMawNH9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2021
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