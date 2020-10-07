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2009 komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili 8 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi soruların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından sızdırılması ile ilgili bir soruşturmayı daha tamamladı.
Örgüt ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Etiketler: soru hırsızlığı fetö 2009 komiser yardımcılığı sınavıSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 08:51
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