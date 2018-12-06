2 yıldır hava desteğiyle yurt içinde 732 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı olduğunda 23 bine yakın çakarlı araba bulunduğunu belirten Soylu, bu arabaları kaçak ve yetkisiz kullananlara gerekli işlemlerin uygulandığını, bugün çakarlı araba sayısının 9 bin 500'e düştüğünü söyledi.

Göreve geldiğinde İstanbul'da 9 bin 700 civarında çakarlı araba bulunduğunu, bu rakamın şu anda 2 bin 600'e indiğini ifade eden Soylu, 10 Eylül 2017'den itibaren yaklaşık 26 bin araca da ceza kestiklerini dile getirdi.

Soylu, çakarlı araba kullananların cezasının bin liranın üzerinde olduğunu, 3 defa kaçak ve yetkisiz çakarlı arabayla yakalananların araçlarına el konulduğunu ve ehliyetinin bir süre geri alındığını anlattı.

"Siber Suçlarla Mücadele Dairemizin geldiği noktayla övünüyorum"

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede iyi bir mesafe aldıklarını söyledi.

Sosyal medyada bir hesabın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını nasıl anladıklarına da değinen Soylu, "Anahtar kelimeler var. İçişleri Bakanlığında en çok neyi yaptınız ve neyle övünürsünüz derseniz, ben, Siber Suçlarla Mücadele Dairemizin geldiği noktayla övünürüm. Muhteşem bir noktaya geldi." diye konuştu.

"Hesapların yüzde 95'i erkekken kadın profili kullanıyor"

15 Temmuz'dan itibaren sosyal medya mecralarındaki 109 bin ayrı hesaba odaklandıklarına dikkati çeken Soylu, bu hesaplardan 45 bininin tespit edildiğini, bu hesapları kullananlardan yaklaşık 7 bininin gözaltına alındığını söyledi.

FETÖ hesaplarının çok rahat bir şekilde anlaşıldığına işaret eden Soylu, "FETÖ'cü olduğunu tespit edilen hesapların yüzde 75'i Atatürk profili kullanıyor. Yüzde 20'si PKK'lı görünümlü. Yüzde 5'inin profil fotoğrafında çiçek ve manzara gibi şeyler var. Tespit ettiğimiz hesapların yüzde 95'i erkekken kadın profili kullanıyor." dedi.

"Hava desteğiyle 732 teröristi etkisiz hale getirdik"

İç güvenlik operasyonlarına da değinen Soylu, "Yaklaşık 2 yıldır hava desteğiyle sadece yurt içinde 732 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunda İHA, helikopter ve uçaklar var. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Bu avantajı aynen yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Uyuşturucudan 20 bin 500 kişi tutuklandı"

Uyuşturucuyla mücadeleye de devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar uyuşturucudan 20 bin 500 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar 171 bin kişi. Bu da büyük bir rakam. Arzı önleyebilmek için elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA