Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
14 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2022
Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/9pKwT1iU9C
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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