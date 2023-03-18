Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gözler 14 Mayıs'a çevrildi.

Seçim takvimi resmen işlemeye başlıyor.

Partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son tarih 23 Mart

Takvime göre cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 19 Mart itibarıyla başlayacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart tarihleri arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son tarih ise 23 Mart.

Siyasi partiler ittifak protokollerini 24 Mart'a kadar teslim edecek

14 Mayıs'ta ittifak yaparak seçime katılacak partiler 24 Mart'a kadar genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

Milletvekili aday listeleri en geç 9 Nisan'a kadar teslim edilecek

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim etmeleri 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında 27 Nisan-9 Mayıs'ta oy kullanılacak

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye'deki seçmenler ise 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek.