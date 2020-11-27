Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terörle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü
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