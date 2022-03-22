Bir gece yarısı yayımlandı. İçeriği, kullanılan ifadeler, yayımlanma saati muhtıraya benzetildi.

Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi.

103 sanığın davası Ankara'da görülüyor

Davanın 2'nci duruşması Ankara Adliyesi'nde görüldü.

Bildiriyi kaleme alan sanık emekli Tuğamiral Ergun Mengi savunmasında, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi. Mengi, hazırlık amacıyla özel bir toplantı yapılmadığını savundu.

Mengi'ye, WhatsApp grubuna yazdığı "Montrö'yü araç olarak kullandık" mesajı da soruldu. Ergun Mengi, bu sözleri "Haddini aşan bir ifade" olarak nitelendirdi.

Sanıklar hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Emekli Tümamiraller Engin Heper, Erdem Caner Bener ve Osman Nadir Kınay da savunma yaptı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, onay verdikleri bildiri metninde, infiale sebep olacak ifadelerin yer almadığını öne sürdü.

İddianamede sanıklar hakkında ''Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma'' suçundan 12'şer yıl hapis cezası talep ediliyor.